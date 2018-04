Roma, 14 apr. - In mattinata si erano diffuse in ambienti di stampa indiscrezioni circa la possibilità che l'attacco notturno in Siria avesse determinato un'accelerazione delle decisioni del presidente Mattarella sulla soluzione da dare alla crisi di governo. In particolare, era stata accreditata la possibilità di un incarico già oggi per formare il nuovo governo da parte del Quirinale. Indiscrezioni di stampa che non hanno trovato alcuna conferma e sono state anzi definite infondate dal Colle.