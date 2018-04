Molise, bagno di folla per Berlusconi a Campobasso

Roma, 14 apr. - Consueto bagno di folla questa mattina a Campobasso per Silvio Berluscioni. il presidente di Forza Italia, impegnato in tour elettorale in Molise da ieri in vista delle elezioni Regionali di domenica prossima, si è presentato all'appuntamnto al Bar Luppachioli nel centro del capoluogo molisano con oltre un'ora e mezzo di ritardo. Ha scambiato poche battute con i sostenitori e si è prodigato in diversi selfie. Ad attendere a lungo Berlusconi sono stati due- trecento sostenitori, oltre alla stampa locale e all'apparato di sicurezza che lo accompagna .