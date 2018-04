Siria, Grasso: impedire escalation attacchi, serve diplomazia

Roma, 14 apr. - "I bombardamenti in Siria non aiutano a risolvere quella che da anni è una vera tragedia umanitaria con migliaia di morti innocenti e milioni di profughi. L`attacco chimico è l`ultimo di una serie di crimini ignobili contro cittadini innocenti. E` necessario fermare immediatamente ogni azione di attacco per impedire una pericolosa escalation nell`area. Occorre mettere in campo tutta la forza diplomatica necessaria per avviare un percorso di pace. Ribadiamo la richiesta al governo di riferire in Parlamento sulle iniziative programmate in tal senso". Così il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, in una nota.