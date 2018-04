Tim, Shareholder Value sostiene Elliott con oltre l'1%

Roma, 14 apr. - Alcuni fondi in advisory di Shareholder Value Management AG hanno recentemente costituito una partecipazione in Telecom Italia che rappresenta più dell'1% delle azioni ordinarie emesse dalla società "con l'intenzione di supportare proattivamente l`azione di Elliott". Inoltre, SVM sta "valutando attentamente l`opportunità di aumentare la propria partecipazione in Tim ad oltre il 2%".

"SVM - si legge in una nota - è fermamente convinta che elevati standard di corporate governance siano essenziali per il corretto funzionamento di qualsiasi mercato finanziario ed è opinione di SVM che lo stato attuale di Tim rappresenti una carenza da parte del mercato nel suo complesso nell`infondere le migliori pratiche di governance adottate a livello internazionale".

Per questo motivo, prosegue il comunicato, "nel contesto delle recenti proposte avanzate da Elliott Advisors (UK) Limited, che SVM ritiene essere non solo nel migliore interesse del mercato, ma anche decisamente necessarie per assicurare che qualsiasi futura creazione di valore in Tim sia distribuita equamente tra tutti gli azionisti, i fondi in advisory di SVM hanno acquisito oltre l'1% delle azioni ordinarie di Tim con l'intenzione di supportare proattivamente l`azione di Elliott. SVM sta valutando attentamente l`opportunità di aumentare la propria partecipazione in Tim ad oltre il 2%".

