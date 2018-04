Siria,Berlusconi:accelerare nuovo Governo,sono molto preoccupato

Campobasso, 14 apr. - Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi auspica che la crisi internazionale in Siria "spinga ad accelerare per dare con sollecitutidine un nuovo governo italiano". "Sono molto preoccupato - ha detto Berlusconi a Campobasso dove è impegnato per la campagna per le Regionali- perm la crisi in Siria". Sulla quale "non ho sentito" Putin S

"All'Italia - ha detto Berlusconi ai microfoni di Rainews- serve presto un governo autorevole e presente. Nel passato l'Italia molto presente nella politica dell' Europa e nel mondo mentre oggi purtroppo non conta più niente. Io spero che ora ci si adoperi con sollecitudine per dare al Paese un governo nuovo che conti con dovrebbe essere sostenuto da una maggioranza larga. Non un governo di tutti. Io spero si possa trovare in Parlamento la maggioranza per un governo di centrodestra che rispetti voto italiani".