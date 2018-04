Siria, le reazioni internazionali all'attacco di Usa, Francia e Gb -4

Roma, 14 apr. - - Ue Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha scritto su Twitter che l'unione europea sostiene i raid e sarà "al fianco dei nostri alleati dalla parte della giustizia".

- Italia "Quella di stanotte è stata un'azione circoscritta, mirata a colpire le capacità di fabbricazione o diffusione delle armi chimiche, non può e non deve essere l'inizio di una escalation, l'Italia lo ha ribadito nei giorni scorsi e continuerà a farlo", ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in una dichiarazione da Palazzo Chigi.

- Germania La cancelliera tedesca Angela Merkel ha appoggiato un "intervento militare necessario e adeguato".

- Amnesty International "Va presa ogni precauzione per minimizzare i danni ai civili in qualunque azione militare" ha detto Raed Jarrar, direttore per Medio Oriente e Nordafrica di Amnesty International USA.