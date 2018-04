Roma, 14 apr. - "Penso che l'azione di Trump, Macron e May in Siria sia inutile oltre che pericolosa. La forza dell'occidente dovrebbe risiedere nella capacità di spegnere gli incendi e non di appiccarne altri. Fermarsi ora sarebbe un atto d'intelligenza. Italia promuova cessate il fuoco. No alla guerra": lo dichiara l'esponente di Liberi e Uguali Arturo Scotto.