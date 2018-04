Siria, Gelmini: subito governo e dialogo Usa-Russia

Roma, 14 apr. - "Ancora guerra, ancora distruzione. Vedere le immagini che ci giungono dalla Siria è un colpo al cuore, non possiamo stare immobili ad osservare. Occorre che il nostro Paese, come fatto tante altre volte anche in passato e soprattutto con i governi Berlusconi, prenda l`iniziativa e assuma il suo ruolo di protagonista nello scacchiere internazionale". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Innanzitutto si chiuda al più presto questa fase di stallo post 4 marzo: i partiti siano tutti responsabili e si formi un governo, a guida centrodestra, che possa affrontare nella pienezza delle sue funzioni le emergenze che abbiamo di fronte" ha aggiunto. "In secondo luogo l`Italia sia ponte, come già fatto con il vertice di Pratica di Mare nel 2002, di incontro e dialogo tra Stati Uniti e Federazione Russa, tra Trump e Putin. Si avvii subito un negoziato, si trovi al più presto una soluzione. Il centrodestra e Forza Italia sono pronti a queste difficili sfide", ha concluso.