Mattarella sente Gentilonisu Siria.Timing nuovo Governo invariato

Roma, 14 apr. - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni hanno avuto un collquio sulla crisi internazionale prodotta dall'attacco in Siria. La consultazione fra Quirinale e Palazzo Chigi è continua.

Al Quirinale, inoltre viene escluso che l'attacco notturno si Usa Gb e Francia in Siria abbia modificato, accelerandolo, il timing indicato ieri dal presidente Mattarella per indicare la sua proposta di soluzione alla crisi di governo italiana. Mattarella dunque ha dato ancora qualche giorno alle forze politiche per un accordo politico che produca una maggioranza parlamentare. In assenza di novità in questo senso, probabilmente a metà settimana prossima, sarà il capo dello Stato a presentare una sua iniziativa.