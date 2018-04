Roma, 14 apr. - "Attacco in Siria fuori dalla legalità internazionale in assenza di un pronunciamento dell`Onu sui presunti attacchi chimici. Evidentemente i disastri causati in Libia non hanno insegnato nulla. L`Italia non assecondi questa pericolosa deriva". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.