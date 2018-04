Roma, 14 apr. - "La guerra in Siria è sicuramente una ulteriore spinta a dare presto all`Italia un nuovo governo che poi è anche quello che Fratelli d`Italia chiede. Ciò premesso, va anche detto che anche in questa fase un governo c`è e ci sono tutte le possibilità per scelte oculate". Così il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo a Rainews 24.