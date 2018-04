Siria, Gentiloni: attacco stanotte non sia inizio escalation -2

Roma, 14 apr. - Gentiloni ha ribadito che "non è troppo tardi per lavorare alla soluzione della crisi siriana", "non è il momento dell'escalation" e l'azione di stanotte "è stata motivata dall'uso di armi chimiche" ma deve restare un'azione "circoscritta".

"Quello che successo, che deve restare circoscritto, può essere un ulteriore campanello d'allarme e uno stimolo a dare centralità al dialogo - ha sottolineato -. Ne ho parlato anche in queste ore con il responsabile delle trattative per le Nazioni Unite, l'ambasciatore De Mistura". "Non è il momento dell'escalation, ma di mettere al bando le armi chimiche, della diplomazia e del lavoro per dare stabilità e pluralismo alla Siria dopo sette anni di conflitto tormentato e terribile", ha aggiunto.