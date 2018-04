Gentiloni: da basi Italia nessuna azione per colpire Siria -2

Roma, 14 apr. - Gentiloni ha sottolineato che Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna "sono paesi alleati e con gli Usa" esiste "un'alleanza molto forte, in particolare noi forniamo supporto logistico ai nostri alleati" ma dalle basi italiane non è partita nessuna azione contro la Siria.

"Noi abbiamo insistito e chiarito che questo supporto non poteva in alcun modo tradursi nel fatto che dal territorio italiano partissero azioni militari per colpire la Siria" e quindi, ha concluso il premier, "l'Italia non ha partecipato all'attacco".