Siria, Stato maggiore Russia: non abbiamo traccia di raid Francia

Roma, 14 apr. - Il sistema di difesa aerea russa in Siria non ha alcuna traccia degli annunciati raid francesi in Siria, ma ha registrato tutti i missili lanciati dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Lo ha reso noto il colonello Sergey Rudskoy, dello Stato maggiore russo.

"Il sistema di difesa aerea russo nelle basi di Hmeimim e Tartus ha identificato in maniera tempestiva tutti i lanci di missili, da navi e aerei da guerra degli Stati Uniti e del Regno Unito. L'annunciata partecipazione dell'aviazione francese non è stata registrata", ha dichiarato ai giornalisti, scrive Ria Novosti.

La ministra della Difesa francese Florence Parly ha confermato stamattina la partecipazione francese ai raid e ha postato su Twitter le immagini di "una delle nostre fregate" durante "il lancio di un missile da crociera" con obiettivo un "centro di produzione di armi chimiche".