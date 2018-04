Parigi, 14 apr. - La Francia intende continuare "a lavorare seriamente" con la Russia per arrivare a una "soluzione politica" in Siria. Lo ha indicato l'Eliseo in una nota.

Il presidente francese Emmanuel Macron "vuole mantenere il dialogo con il presidente Vladimir Putin sulla Siria", la Russia è "un attore fondamentale per la soluzione politica" nel Paese, secondo la presidenza francese.

(fonte afp)