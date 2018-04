Guerini: con attesa voto Fvg si gioca con interesse Paese

Milano, 14 apr. - "Mi pare che ci sia questa tentazione per regolare i rapporti di forza nel centrodestra e tra Lega e Movimento 5 Stelle. Penso che si stia giocando contro l`interesse del Paese". Così il coordinatore della Segreteria nazionale del Pd, Lorenzo Guerini, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se fosse realistico la formazione di un governo dopo le Regionali in Friuli-Venezia Giulia.

Entrando all'assemblea regionale del partito lombardo in corso a Milano, Guerini ha ribadito che "coloro i quali si sono proclamati vincitori alle ultime elezioni stanno tenendo in stallo la politica italiana su assetti di potere e su veti e controveti che pongono l`uno nei confronti dell`altro. Credo - ha continuato - ci sia l`esigenza di un passo in avanti nella direzione della responsabilità e mi auguro che da parte di chi si è proclamato vincitore questo possa avvenire".