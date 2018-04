Roma, 14 apr. - Nessuna base italiana è stata usata per l'attacco di stanotte in Siria ad opera di Usa, Gb e Francia. Lo ha confermato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in una dichiarazione da Palazzo Chigi. Gentiloni ha detto che l'Italia ha ribadito all'alleato Usa che la collaborazione e l'amicizia italiana "non poteva tradursi nel fatto che dal territorio italiano partissero azioni dirette a colpire la Siria".