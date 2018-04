Vandelli (Bper): nel 2017 per crisi banche spesi 120 milioni

Modena, 14 apr. - Per il salvataggio delle banche in crisi il sistema bancario italiano ha sostenuto un "costo molto rilevante"; Bper Banca, in particolare, nel 2017 ha speso 120 milioni di oneri straordinari. Lo ha detto l'amministratore delegato di Bper Banca, Alessandro Vandelli, nel suo intervento all'assemblea ordinaria del gruppo a Modena.

"Si è cercato di mettersi alle spalle le tante crisi che hanno colpito tante banche del paese - ha detto Vandelli -. Devo dire che molte banche sono scomparse altre sono ancora presenti grazie all'aiuto dello stato. C'è stato un costo sociale molto importante che è stato pagato per questo percorso di uscita dalla crisi di queste banche. Speriamo almeno che questo fenomeno sia finito, non ne sono sicuro al 100%, ma credo che il più sia dietro alle spalle".

Per questo c'è stato un "costo molto rilevante per il sistema bancario. Un gruppo come il nostro - ha aggiunto l'a.d. di Bper Banca - nel 2017 ha sostenuto oneri straordinari per le crisi bancarie di oltre gli 80 milioni di euro che gravano negativamente su questo bilancio. Accanto a questo abbiamo fatto delle contribuzioni di carattere obbligatorie ai fondi che servono per eventuali crisi future per quasi 40 milioni. La somma è 120 milioni e nell'arco dei tre anni è di circa 300 milioni di euro".