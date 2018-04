Russia: contraerea siriana ha intercettato 71 missili su 103

Mosca, 14 apr. - Lo stato maggiore russo ha detto che gli usa e gli alleati Francia e Gran Bretagna hanno lanciato 103 missili Tomahawk su obiettivi del regime siriano, ma la contraerea siriana ne ha intercettati 71. Nel complesso sono stati lanciati 103 missili da crociera" ha detto il generale Sergei Rudskoi in un briefing a Mosca. "Ne sono stati intercettati 71" ha aggiunto.

Secondo Rudskoi due strutture nella provincia di Homs colpite dai missili sono venivano utilizzate da molto tempo ed erano abbandonate. "Un totale di 30 missili è stato lanciato contro strutture a Barz e Jaramani. Sette sono stati distrutti. Queste strutture sono collegate secondo la accuse al cosiddetto "programma chimico militare" di Damasco e sono state parzialmente distrutte. Tuttavia non venivano utilizzate da molto tempo e non c'erano nè personale nè apparecchiature in loco" ha detto Rudskoi.