Siria, May: attacco giusto e legittimo contro uso armi chimiche

Roma, 14 apr. - L'attacco coordinato di Francia, Usa e Gran Bretagna in Siria dimostra che "la comunità internazionale non resterà ferma sull'uso delle armi chimiche" e che la decisione sui raid è "giusta e legittima". Lo ha dichiarato la premier britannica Theresa May spiegando le ragioni dell'intervento militare britannico di stanotte.

Rispondendo a una domanda sul sostegno dei britannici alla decisione di bombardare la Siria, la premier May ha dichiarato che il "messaggio al popolo è che si tratta di uso di armi chimiche. Da quasi 100 anni abbiamo una posizione comune della comunità internazionale sul fatto che sono illegali e vietate. Questa regola internazionale è stata erosa in molti modi. Con l'uso di un agente nervino qui nelle strade del Regno unito (con il caso Skripal, ndr), in Siria, Paese che aveva garantito che avrebbe smantellato il suo programma e con la Russia che aveva garantito che avrebbero vigilato su questo".