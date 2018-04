Siria, Mallegni: attacco grave errore,bypassata linea diplomatica

Roma, 14 apr. - "Grave errore l`attacco alla Siria. Ancora una volta il terzetto degli errori, formato da Stato Uniti, Francia e Gran Bretagna, ha aperto una situazione internazionale che a questo punto può avere conseguenze non controllabili. Condanno senza riserve l`utilizzo di armi chimiche, ma allo stesso tempo prima di intervenire militarmente era necessario perseguire la linea diplomatica". E' quanto ha detto il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni in merito all`attacco alla Siria da parte di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna.

"Il trio di attacco ha già dimostrato, in passato, con la primavera araba, di aver sbagliato. Gli effetti di quelle azioni le stiamo pagando ancora oggi. Onu e Nato hanno una funzione e regole e devono essere rispettate se ne fai parte. Non possono essere utilizzate solo come strumenti di comodo", ha concluso.