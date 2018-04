Mosca, 14 apr. - La Difesa russa ha detto che i raid di stanotte contro obiettivi del regime siriano da parte di Usa, Francia e Gran Bretagna non hanno fatto "alcuna vittima" civile o militare. "Secondo le informazioni preliminari, non c'è alcuna vittima tra la popolazione civile o nei ranghi dell'esercito siriano" ha detto il generale Sergei Rudskoi, dello Stato maggiore russo, in una conferenza stampa.