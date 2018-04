Siria, May: missili Gb su struttura militare con armi chimiche

Roma, 14 apr. - La premier britannica Theresa May ha dichiarato che l'attacco di stanotte in Siria, in coordinamento con Francia e Usa, ha avuto "successo" e "i missili britannici hanno colpito una struttura militare dove il regime siriano teneva armi chimiche".

Un attacco che è stato deciso dopo l'attacco di sabato scorso su Douma: "Sappiamo con chiarezza chi sia il responsabile di questa atrocità, il regime siriano".

"Questo attacco non deve sorprendere nessuno, il regime ha un passato terribile di uso di armi chimiche contro il suo popolo".