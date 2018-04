Siria, May: attacco giusto per evitare sofferenze a civili

Roma, 14 apr. - L'attacco di Usa, Gran Bretagna e Francia in Siria è stato "giusto" per "evitare sofferenze ai civili" e "impedire uso di armi chimiche". Lo ha dichiarato la premier britannica Theresa May.

"E' un attacco limitato con chiari confini che vuole evitare un'escalation, per evitare vittime civili. Insieme abbiamo colpito una serie limitata di strutture".

Questo attacco dimostra che "la comunità internazionale non resterà ferma sull'uso delle armi chimiche. Questo intervento non è unico, dobbiamo restare impegnati per risolvere il conflitto, migliore soluzione è quella politica".