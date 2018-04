Siria, Civati e Maestri: ora mobilitazione per la pace

Roma, 14 apr. - "L`attacco di Usa, Gran Bretagna e Francia in Siria non può rappresentare la soluzione alla guerra in Siria, che da anni va avanti nel sostanziale disinteresse internazionale e mediatico. L`unico risultato possibile dei missili lanciati in queste ore è quello di aumentare il numero di vittime civili e di far deflagrare la tensione sullo scenario internazionale". Lo dichiarano gli esponenti di Possibile, Pippo Civati e Andrea Maestri.

"Possibile - aggiungono Civati e Maestri - è pronta alla mobilitazione pacifista per riportare la pace al centro del dibattito. E ribadire un concetto semplice: contro la guerra, l`unica soluzione è la pace".