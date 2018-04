Siria, Putin condanna con la "massima fermezza" aggressione -2

Roma, 14 apr. - La Russia "condanna nel modo più fermo l'attacco sulla Siria, dove militari russi aiutano il governo legittimo nella sua lotta contro il terrorismo" afferma un comunicato diffuso dalle agenzie russe, che aggiunge che "l'escalation in Siria ha un impatto distruttivo sull'intero sistema delle relazioni iinternazionali".

Un gruppo di Paesi occidentali "ha cinicamente ignorato l'indagine dell'Opac sull'incidente di Douma e ha intrapreso un'azione militare prima della fine dell'inchiesta". "Gli Usa e i loro alleati hanno colpito obiettivi militari e civili in Siria in violazione della carta Onu e del diritto internazionale. La Russia indice una riunione urgente del consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere l'aggressione degli Usa e dei loro alleati contro la Siria". Un'agressione che "aggrava la catastrofe umanitaria, infligge sofferenze alla popolazione civile, collude con il terrorismo" afferma il presidente russo.