Roma, 14 apr. - La Russia condanna "con la massima fermezza" i raid di stanotte sulla Siria a opera di Usa, Francia e Gran Bretagna, un'aggressione "in violazione della carta Onu e del diritto internazionale". Lo afferma in una nota il presidente russo Vladimir Putin che chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu per "discutere dell'aggressione degli Usa e dei suoi alleati contro la Siria".

(segue)