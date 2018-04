Zanda: Martina segretario. Temo asse Lega-M5s ma Pd si confronti

Roma, 14 apr. - "Le consultazioni confermano l'attrazione fatale tra 5 Stelle e Lega, che hanno in comune l'uso spregiudicato della demagogia antisistema", e "alla fine credo che faranno il governo e lo temo, perché è l'ipotesi più destabilizzante per l'Italia". Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera Luigi Zanda, ex capogruppo Pd al Senato, che ribadisce la sua posizione: "Il Pd non può fare governi con forze che non condividono i fondamentali dei nostri princìpi politici" ma "su questi punti va fatto il confronto, anche con i 5Stelle e con il centrodestra. Se non altro aiuterebbe a spiegare meglio le ragioni della nostra opposizione". Dunque, osserva, "la posizione di Franceschini, presente in molte aree del partito, è coerente con la nostra democrazia. Al Pd serve dialogo e una profonda riflessione su se stesso".

Zanda aupisca che Martina resti segretario visto che "ha fatto il vicesegretario su designazione di Renzi e sta facendo molto bene il reggente. Credo che vada confermato come segretario. Il Pd ha bisogno di stabilità e sottoporlo ad altre lacerazioni interne sarebbe incomprensibile". Il rinvio dell'assemblea nazionale? "Prima che ci sia il governo non si fa un'assemblea che può cambiare gli assetti", risponde. Quanto alla possibilità di un nuovo centrosinistra con D'Alema e Bersani Zanda non ha dubbi: "Con le nostre divisioni abbiamo lasciato che la maggioranza sia andata ad altre forze. Se sommiamo i voti del Pd con Leu e con i nostri voti che sono andati a 5Stelle e Lega e se calcoliamo che almeno il 10% degli astenuti è della nostra area, vediamo come il bacino del centrosinistra sia tuttora superiore al 40%. L'unità dovrebbe essere il primo obiettivo di tutti noi".