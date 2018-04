Siria, fonti Casa Bianca: la risposta Usa non è finita

Roma, 14 apr. - L'operazione Usa in Siria "non è finita". Lo ha riferito un alto funzionario della Casa Bianca alla Cnn. Stessa tesi sposata da altri due responsabili dell'amministrazione americana che hanno riferito alla rete americana che la reazione militare agli attacchi chimici non è l'ultimo passo.

"Quello che avete visto stanotte non è la fine della risposta Usa...non è finita", ha detto l'alto funzionario dell'amministrazione Trump. Il segretario alla Difesa Jim Mattis ha detto che quella di stanotte "al momento" è un operazione circoscritta.

"Nel piano sono stati inseriti molti elementi di flessibilità per consentire ulteriori attacchi basati su quello che è stato colpito stanotte", ha aggiunto il funzionario Usa.