Dopo attacco in Siria Usa temono ritorsione cyber contro militari

Roma, 14 apr. - Dopo che il presidente Usa Donald Trump ha rotto gli indugi e lanciato l'attacco all'alba su obiettivi mirati in Siria, per punire il regime di Damasco per gli attacchi chimici, adesso da Washington si teme la risposta degli alleati della Siria, Iran e Russia.

Secondo gli analisti, i raid su specifici obiettivi legati alla produzione e all'impiego di armi chimiche, e che Jim Mattis, il segretario alla Difesa, ha spiegato essere stati pensati per essere gli unici "al momento", dovrebbero portare a una risposta forte di facciata ma non a contromisure militari da parte di Mosca e Teheran.

Il rischio, però, è che l'arma da utilizzare contro Gran Bretagna, Usa e Francia possa essere cybernetica. Si potrebbe trattare di "risposte asimmetriche", come la decisione di Russia e Iran di interrompere o disturbare le comunicazioni con i militari americani, francesi e britannici sul campo.

Altro tipo di risposta potrebbe essere messa in campo dall'Iran in maniera indiretta attraverso le milizie sciite, che attaccherebbero le forze Usa e degli alleati in Iraq e in Siria.