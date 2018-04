Libia, giallo su morte di Haftar. Inviato Onu ci ha parlato ieri

Roma, 14 apr. - E' giallo sulla morte del generale Khalifa Haftar. L'inviato speciale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, ha avuto ieri un colloquio telefonico con il generale Haftar. Lo ha riferito nella tarda serata di ieri la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), sul proprio account Twitter, dopo che i media libici avevano annunciato la morte del generale, 75 anni, uomo forte della Cirenaica, a capo dell'Esercito nazionale libico. "Hanno discusso della situazione generale in Libia e degli ultimi sviluppi nel Paese", si precisa nel tweet.

La notizia del decesso di Haftar è stata data ieri dai media libici Libya Observer, Alnabaa tv e Libya Express, quindi confermata da una fonte di Tripoli all'agenzia russa Ria Novosti. La notizia è stata subito smentita alla stessa agenzia russa da fonti delle forze armate di Haftar, che nei giorni scorsi avevano anche smentito la notizia del ricovero di Haftar in un ospedale militare di Parigi, per un'emorragia cerebrale a seguito di un ictus, confermata dai media francesi.

Di fatto, l'assenza di Haftar ha già portato a fibrillazioni nella zona orientale della Libia, con pressioni sul presidente del parlamento di Tobruk, Agila Saleh, perchè nomini un comandante "temporaneo" delle forze armate, ed annunci e smentite sulla già avvenuta nomina di Abdelrazik al-Nathori, il capo dello Stato di maggiore del generale. Sempre ieri Saleh ha rassicurato il popolo che le istituzioni militari continueranno ad essere la "valvola di sicurezza della Libia", stando a quanto riferito dal suo portavoce, Abdulla Belheeg, secondo cui ci sarebbero contatti tra il presidente del parlamento di Tobruk e Haftar, per garantire la continuità delle operazioni militari.