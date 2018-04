Siria, Francia vuole "proseguire" il rilancio del processo politico

Parigi, 14 apr. - La Francia vuole "lavorare per proseguire la ripresa" del processo politico nell'ambito della crisi siriana, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian poche ore dopo l'attacco coordinato lanciato da Usa, Gran Bretagna e Francia come rappresaglia per l'uso di armi chimiche da parte del regime di Assad.

"Un piano di uscita dalla crisi deve essere trovato, con una soluzione politica. Siamo pronti a lavorare" insieme a "tutti i Paesi che possono contribuire" a questo processo.

(fonte afp)