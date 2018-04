Trump ha chiamato il suo avvocato dopo perquisizione degli uffici

New York, 14 apr. - Ieri il presidente Usa Donald Trump ha telefonato al suo legale, Michael D. Cohen, per un controllo, mentre nel frattempo gli avvocati dei due stavano andando in tribunale per chiedere di impedire al Dipartimento di giustizia di leggere documenti sequestrati dall'ufficio di Cohen. Lo scrive il New York Times che cita fonti vicine all'avvocato di Trump.

Non è chiaro di cosa abbiano discusso in una chiamata che è arrivata dopo una serie di perquisizioni e sequestri della polizia federale, che sta lavorando il denaro dato da Cohen alla pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio. A seconda di ciò che i due si sono detti, la chiamata potrebbe essere rischiosa per entrambi: gli avvocati della difesa spesso consigliano ai loro clienti di non parlarsi durante le indagini.

Le perquisizioni sono state anche più ampie di quanto scritto in precedenza. I pubblici ministeri hanno detto che sono state parte di un'indagine durata mesi che coinvolge Cohen. Oltre a controllare il suo ufficio e la sua stanza d'albergo, la polizia ha anche ottenuto il mandato per sequestrare materiale dai suoi telefoni cellulari, tablet, laptop e una cassetta di sicurezza, secondo quanto riferito da alcune fonti.