Trump lascia che siano gli Stati Usa a regolare la marijuana -2

New York, 14 apr. - Stando a Gardner, il settore della cannabis in Colorado non sarà preso di mira. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sander, ha definito "accurato" quanto detto dal senatore.

"Dalla campagna elettorale, il presidente Trump ha ripetutamente sostenuto i diritti degli Stati di decidere da soli come gestire la marijuana", ha dichiarato il senatore in una nota. "Il presidente Trump mi ha garantito che sosterrà una soluzione legislativa federale per risolvere la questione una volta per tutte", ha aggiunto.

La portavoce della Casa Bianca ha spiegato che Gardner e Trump si sono parlati al telefono sia giovedì sia venerdì. Nel consueto briefing con la stampa, Sanders ha aggiunto che il leader americano è un "credente convinto" nei diritti degli Stati.

A Wall Street, Canopy Growth Corp - il più grande produttore di cannabis per capitalizzazione - ha guadagnato il 7,6% nell'over the counter. Aphria, fornitore di marijuana a uso medico, è salito di quasi il 17%. La canadese Aurora Cannabis è balzata dell'8% e la connazionale CanniMed Therapeutics ha guadagnato il 4%.