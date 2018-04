Trump lascia che siano gli Stati Usa a regolare la marijuana

New York, 14 apr. - Donald Trump è disposto a permettere agli Stati americani di decidere come regolare la marijuana, una buona notizia per i produttori della sostanza stupefacente che infatti hanno corso a Wall Street.

Il presidente Usa ha promesso al senatore Cory Gardner che sosterrà sforzi legislativi del Congresso volti a proteggere gli Stati americani che hanno legalizzato la cannabis. Attualmente l'uso medico della sostanza è legale in 29 Stati e quello ricreativo in otto.

Ottenuta quella garanzia, il senatore repubblicano del Colorado - uno Stato dove l'uso ricreativo della sostanza è legale dal 2014 - è pronto a non bloccare più l'approvazione delle nomine al dipartimento di Giustizia. Gardner le aveva ostacolate dopo la decisione presa lo scorso gennaio dal segretario alla Giustizia, Jeff Session, di fare venire meno le direttive dell'amministrazione Obama minacciando una stretta regolatoria federale negli Stati in cui l'uso ricreativo della marijuana non è più perseguito dalle forze dell'ordine.(Segue)