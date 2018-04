Usa, Francia e Gb colpiscono la Siria. Trump: Assad "un mostro" -4

New York, 14 apr. - Il riferimento è forse agli avvertimenti fatti in settimana da Trump via Twitter e al messaggio lanciato dal presidente americano nel suo video alla nazione in cui ha affermato: "All'Iran e alla Russia (che in Siria hanno forze militari) chiedo: quale nazione vuole essere associata all'uccisione di massa di uomini innocenti, donne e bambini? Le nazioni nel mondo possono essere giudicate dagli amici che hanno. Nessuna nazione può avere successo nel lungo termine sostenendo Stati disonesti, tiranni brutali e dittatori assassini". Trump ha detto a Mosca che "deve decidere se vuole continuare su questa strada oscura o se unirsi alle nazioni civilizzate come forza per la stabilità e la pace". Antonov ha aggiunto che "gli Stati Uniti - il più grande possessore di un arsenale di armi chimiche - non hanno alcun diritto morale di puntare il dito contro altre nazioni".

Ora resta da vedere come il Cremlino - già sanzionato per la sua presunta interferenza nelle elezioni presidenziali Usa - intende reagire insieme a Damasco. Stando al generale James F. Dunford Jr, il capo dello Stato maggiore congiunto, l'ufficiale militare di rango più elevato delle forze armate statunitensi, ha detto in una conferenza al fianco di Mattis che la Russia era stata avvertita dell'attacco sulla Siria attraverso gli stessi canali di comunicazione usati negli ultimi giorn. A Mosca non erano stati forniti dettagli sui target presi di mira ma era stato spiegato quale spazio aereo Usa e alleati avrebbero usato. Chiaramente gli Usa volevano evitare di colpire le forze russe in Siria.