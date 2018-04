Usa, Francia e Gb colpiscono la Siria. Trump: Assad "un mostro" -3

New York, 14 apr. - Anche Theresa May, il premier britannico, ha ribadito questo concetto: "Non si tratta di intervenire nella guerra civile. Non si tratta di cambiare regime. Si tratta di un attacco limitato e mirato che non alimenta ulteriormente le tensioni nella regione e che fa il possibile per prevenire vittime civili". Stando al capo del Pentagono, l'attacco è stato "preciso, proporzionato e pesante...E' stato usato un numero doppio di armi rispetto allo scorso anno", quando Trump diede il via al lancio di 59 missili Tomahawk.

La tv di stato siriana ha riferito che 13 missili sono stati abbattuti a Sud di Damasco per contrastare "l'aggressione americana". La Russia - l'alleata di Damasco convinta, insieme a vari osservatori, che un attacco chimico a Douma non ci sia stato e che i video e le immagini fatti circolare siano stati creati ad hoc - non ha fatto attendere la sua risposta: su Facebook, l'ambasciatore russo in Usa, Anatoly Antonov, ha scritto che "azioni simili avranno conseguenze". Il diplomatico ha aggiunto: "Insultare il presidente della Russia è inaccettabile e inammissibile".(Segue)