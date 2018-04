Usa, Francia e Gb colpiscono la Siria. Trump: Assad "un mostro" -2

New York, 14 apr. - Lui che soltanto la settimana scorsa sembrava pronto a portare a casa i 2.000 soldati americani presenti in Siria, ha dichiarato che gli Usa "sono pronti ad agire in questo modo fino a quando il regime siriano non smetterà di usare sostanze chimiche proibite".

Jim Mattis, il segretario alla Difesa, ha spiegato che l'azione militare è stata pensata per essere l'unica "al momento" e per "mandare un messaggio forte volto a dissuadere (Assad) dal farlo di nuovo (un attacco con armi chimiche)". Lui che solo il giorno precedente aveva detto che il Pentagono stava ancora analizzando materiale d'intelligence per stabilire le responsabilità del presunto attacco chimico, ha detto di "essere fiducioso" che il responsabile sia Assad.

In merito alle presunte armi chimiche usate, Mattis ha spiegato: "Crediamo che sia stato usato cloro; al momento non escludiamo il sarin", un gas nervino. A chi gli ha chiesto se il raid aereo fosse pensato per eliminare Assad, Mattis ha risposto: "Al momento l'obiettivo era degradare la capacità di creare armi chimiche. Non ci sono piani di allargare quell'obiettivo".(Segue)