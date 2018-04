Siria, May: "Non c'erano alternative all'uso della forza"

Roma, 14 apr. - La premier britannica Theresa May ha dichiarato che "non c'erano alternative all'uso della forza" dopo che "tutti i canali diplomatici" sono stati esplorati invano. Così il capo del governo britannico ha spiegato la decisione di intervenire militarmente contro la Siria insieme a Francia e Stati Uniti.

L'attacco chimico avvenuto a Douma "ha ucciso 75 persone", ha ricordato May sottolindo che le informazioni in possesso dell'intelligence dimostrano che l'attacco è stato condotto dal regime di Damasco. "Non si tratta di intervenire nella guerra civile. Non si tratta di cambiare regime. Si tratta di un attacco limitato e mirato che non alimenta ulteriormente le tensioni nella regione e che fa il possibile per prevenire vittime civili".

Il ministero della Difesa britannico ha annunciato di aver partecipato al raid con quattro Tornado GR4 della Royal Air Force, colpendo "un complesso militare" vicino Homs. Si è trattato di un'operazione "condotta con successo".

(fonte afp)