Mise: possibile evitare chiusura Omba, 4 manifestazioni interesse

Roma, 13 apr. - Al ministero dello Sviluppo Economico si è tenuto oggi un incontro sulla società Omba Impianti & Engineering "nel corso del quale sono emerse quattro diverse manifestazioni di interesse che potrebbero impedire la chiusura dell'azienda e il licenziamento di 84 dipendenti presso la sede di Vicenza. A queste si aggiunge, inoltre, l'interesse avanzato da un gruppo di manager di Omba che, mediante la costituzione di una apposita società, prenderebbe in gestione l`azienda per traghettarla fino al rilancio". Lo scrive il Mise in una nota.

Il Mise ritiene però che "la valutazione e la individuazione di una possibile soluzione della crisi non possa prescindere dal coinvolgimento della proprietà di Omba in quanto titolare dell'immobile, asset fondamentale per favorire la continuità aziendale. A tal fine il Ministero auspica che già nelle prossime ore la proprietà dia una risposta positiva che possa favorire il salvataggio dell'azienda permettendo così di evitare il licenziamento di 84 dipendenti".