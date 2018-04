Tim: accordo con Vision Distribution sul cinema italiano

Roma, 13 apr. - Vision Distribution e Tim annunciano un accordo che permetterà per la prima volta a Timvision, la Tv on demand di Tim, di rendere disponibili i film italiani di successo a soli quattro mesi dalla loro uscita nelle sale.

L`accordo tra Tim e Vision Distribution prevede inoltre la co-produzione di nuove opere cinematografiche insieme a grandi player del mercato, oltre alla possibilità di distribuire i film co-prodotti da Timvision.

"Questo importante accordo conferma il nostro costante impegno sull`offerta di Timvision che ci porta ad investire sul cinema più amato e sulla migliore creatività della produzione italiana. Un altro nuovo progetto che si inserisce nel nostro percorso dedicato alla distribuzione digitale e alla coproduzione di film. Grazie a Vision Distribution, realtà giovane e innovativa sul mercato, i nostri clienti avranno la possibilità di vedere con anticipo film italiani di grande richiamo, a pochi mesi dall`uscita in sala", dichiara Daniela Biscarini, responsabile Multimedia Entertainment & Consumer Digital Services di Tim.

"Oggi l'industria culturale italiana ha davanti una grande sfida - ha aggiunto il presidente di Vision Distribution Andrea Scrosati - quella di innovare i propri modelli di business per costruire nuove opportunità di valorizzazione della straordinaria creatività e talento che il nostro paese sa offrire. Questo accordo va esattamente in questa direzione: creando di fatto una nuova "finestra" di diritti che sino ad oggi non esisteva sul mercato e dimostrando che aziende diverse possono lavorare assieme garantendo crescita incrementale per tutta la filiera".