Siria, vescovo Aleppo: "Armi chimiche un pretesto come in Iraq"

Roma, 13 apr. - "Sia fatta luce su tutto ed emerga la verità non come hanno fatto con l`Iraq in cui hanno distrutto il Paese dicendo che c`erano le armi chimiche. Così come hanno fatto con l` Iraq lo stanno facendo ora con la Siria. La gente lo ha capito, non è stupida": lo ha dichiarato detto il vescovo caldeo di Aleppo e presidente della Caritas siriana, Antoine Audo, in un` intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, manifestando forti dubbi sul fatto che il regime di Damasco abbia usato armi chimiche a Douma, nella Ghouta orientale.

"Come è possibile che Assad - ha aggiunto Audo - abbia usato armi chimiche per difendersi? Non è logico. Gli americani e i russi usano la Siria come pretesto per farsi la guerra e difendere i loro interessi internazionali".