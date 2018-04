Brasile, Amnesty: responsabili omicidio Franco siano processati -4

Roma, 13 apr. - Se così non avverrà, decine di difensori dei diritti umani si troveranno in grande pericolo. Il Brasile è uno dei paesi più mortali al mondo per coloro che difendono in diritti umani, con almeno 58 omicidi nel 2017. Queste uccisioni scoraggiano la mobilitazione e alimentano paura e silenzio nella società.

"L`uccisione di una difensora dei diritti umani nera e lesbica che si batteva per i diritti dei settori più emarginati della società aveva chiaramente l`obiettivo di zittire per sempre la sua voce e generare paura e insicurezza. Ma noi continueremo a prendere la parola. Tutte le persone che si sono mobilitate dopo l`omicidio di Marielle, in Brasile e nel mondo non si daranno pace fino a quando non ci saranno verità e giustizia. Hanno cercato di ridurci al silenzio ma abbiamo dimostrato loro che non abbiamo paura".