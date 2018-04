Brasile, Amnesty: responsabili omicidio Franco siano processati -2

Roma, 13 apr. - "Se lo stato non riuscirà a portare i responsabili di fronte alla giustizia, diffonderà il messaggio che i difensori dei diritti umani possono essere uccisi impunemente. Le autorità devono rendere chiaro che ciò non accadrà e accelerare le indagini su chi ha ucciso Marielle e chi ha ordinato il suo omicidio", ha aggiunto Werneck.

Eletta al Consiglio municipale di Rio de Janeiro nel 2016, Marielle era nota per la sua difesa dei diritti delle donne, in particolare per il sostegno alla lotta delle donne nere, e delle persone Lgbti e per le denunce delle violazioni e delle esecuzioni extragiudiziali a opera della polizia, soprattutto nelle favelas. (Segue)