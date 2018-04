Usa: pagò 1,6 mln Usd a modella Playboy, Broidy si dimette... -2

New York, 13 apr. - In una nota, Broidy ha detto: "Riconosco di avere avuto una relazione consensuale con una coniglietta Playboy. Alla fine della nostra relazione, questa donna mi ha detto di essere incinta. Da sola, ha deciso di non volere continuare la gravidanza e mi sono offerto di aiutarla finanziariamente durante il periodo difficile". Stando al Wsj, la somma di 1,6 milioni di dollari doveva essere distribuita in tranche dal dicembre 2017 per i due anni successivi.

Il caso dimostra come l'avvocato Cohen sia abituato a trattare con donne che hanno avuto relazioni con i suoi clienti. Cohen ha pagato 130.000 dollari per comprare il silenzio di Stormy Daniels, la ex pornostar che sostiene di avere avuto oltre un decennio fa una relazione sessuale con Trump. Dicendo di essere stata diffamata, lei ha lanciato una causa contro Cohen (che ha confermato il pagamento pur dandole della "bugiarda"). La pornostar ha lanciato un'azione legale anche contro Trump per abrograre un patto confidenziale che le avrebbe impedito di parlare. Lei ritiene nullo quell'accordo perché Trump non lo avrebbe mai firmato. La Casa Bianca ha ripetutamente negato che i due abbiano avuto un rapporto sessuale.