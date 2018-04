Usa: pagò 1,6 mln Usd a modella Playboy, Broidy si dimette da Rnc

New York, 13 apr. - La numero uno del Republican National Committee (Rnc) ha accettato le dimissioni di colui che durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016 aiutò Donald Trump nella raccolta di fondi. Si tratta di Elliott Broidy, attualmente vicepresidente delle Finanze dell'organo che governa il partito repubblicano.

Le sue dimissioni seguono un articolo del Wall Street Journal, secondo cui l'avvocato personale di Trump, Michael Cohen (l'uomo che ha subito perquisizioni da parte dell'Fbi lunedì scorso), siglò tra Broidy e una ex modella di Playboy un patteggiamento di 1,6 milioni di dollari in base al quale la coniglietta non poteva parlare della sua relazione con Broidy. Lei sosteneva di essere rimasta incinta di lui. (Segue)