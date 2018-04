Casa Bianca vuole fermare investimenti tech cinesi

New York, 13 apr. - Dopo aver minacciato dazi su più di mille prodotti cinesi, la Casa Bianca si prepare a un nuovo attacco contro Pechino. Starebbe infatti pensando di vietare gli investimenti cinesi nel settore tecnologico negli Stati Uniti. Lo sostiene il Wall Street Journal che sottolinea come entro settimana prossima Donald Trump dovrebbe pubblicare i dettagli dei prodotti che saranno coinvolti nelle tariffe per un totale di 100 miliardi di dollari in un anno. Lo scorso mese Trump aveva già minacciato altri dazi per 60 miliardi di dollari l'anno, cosa che ha spinto la Cina a rispondere minacciando porre dazi su oltre 100 prodotti americani, tra cui la soia e la carne di maiale.

Una analisi del Wsj mostra come nell'ultimo decennio gli investimenti di venture-capital cinesi in tecnologia sono aumentati: nel 2017 gli investimenti diretti cinesi in tech hanno superato quelli americani, cosa che non era mai successa.