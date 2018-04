Trump concede perdono presidenziale a Libby,ex consigliere Cheney

New York, 13 apr. - Il presidente statunitense, Donald Trump, ha deciso di concedere il perdono presidenziale a "Scooter" Lewis Libby, l'ex capo di gabinetto del vicepresidente Dick Cheney, condannato a 30 mesi di prigione per aver mentito all'Fbi e per aver ostacolato la giustizia nel 2007, a proposito del caso Valerie Plame, moglie dell'ex ambasciatore Joseph Wilson e agente della Cia sotto copertura, la cui identità fu rivelata alla stampa dopo che il marito aveva criticato la Casa Bianca sull'Iraq.

La pena fu poi commutata dall'allora presidente, George W. Bush, costringendo Libby al solo pagamento di una multa da 250.000 dollari e all'obbligo della condizionale per due anni; Bush, però, si rifiutò di concedere il perdono ufficiale.

Perdono ufficiale che è arrivato oggi: la Casa Bianca ha diffuso una nota in cui si sostiene che "Libby merita pienamente questo perdono".