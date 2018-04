Quito, 13 apr. - Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, ha confermato ufficialmente la morte dei tre giornalisti di una troupe sequestrati il 26 marzo scorso da un gruppo di ribelli colombiani.

"Purtroppo abbiamo informazioni che confermano l'uccisione dei nostri concittadini" ha concluso Moreno, parlando in conferenza stampa due ore dopo l'ultimatum dato ai sequestratori per provare che gli ostaggi erano ancora in vita.