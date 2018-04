Gay pride, M5s Milano: Fontana esca dal Giurassico

Milano, 13 apr. - "Ci troviamo davanti all`ennesima dimostrazione della demagogia leghista che si arroga il diritto di stabilire quali eventi siano inclusivi e quali possano addirittura essere nocivi per l'ordine pubblico. Le dichiarazioni del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sono solo un`immagine di triste continuità con la precedente Giunta Maroni che ha promosso la stessa scritta a favore del Family Day sul Pirellone. Passa il tempo e cambiano le facce ma la retorica rimane la stessa". Lo ha affermato il consigliere comunale M5S Simone Sollazzo.

"Nonostante il tentativo di chiusura da parte della Giunta regionale - ha proseguito Sollazzo - Milano può già vantare il titolo di meta del turismo Lgbt friendly. Il M5S sarà sempre presente nella battaglia per i diritti civili e continueremo a sostenere il Gay Pride come segno di solidarietà, ma soprattutto inclusione. Fontana deve uscire dal jurassico! Non è tollerabile nel 2018 ascoltare affermazioni di tale natura. Non si giudicano le persone per l'orientamento sessuale",